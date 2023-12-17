استشهاد شاب متأثرا بجروحه في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أعلنت مصادر طبية في مستشفى الرازي في جنين، فجر اليوم الأحد، استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة اطلقتها طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.
وكانت قوات الاحتلال شنت عدوانا على مدينة جنين ومخيمها في الثاني عشر من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات.
وباستشهاد أبو النمر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 294 شهيداً، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.
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