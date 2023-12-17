استشهاد شاب متأثرا بجروحه في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أعلنت مصادر طبية في مستشفى الرازي في جنين، فجر اليوم الأحد، استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة اطلقتها طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال شنت عدوانا على مدينة جنين ومخيمها في الثاني عشر من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات.

وباستشهاد أبو النمر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 294 شهيداً، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.



