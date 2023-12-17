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برلمانية بريطانية تقدم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية

12/17/2023 2:19:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN - تقدمت النائبة المستقلة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة بمقاضاة مرتكبيها.

وتطرقت ويب في كلمة لها السبت في جلسة بالبرلمان إلى حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أنها لن تكون طرفا في جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب يوميا في فلسطين.

وأوضحت أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في استشهاد أكثر من 20 ألف مدني، من بينهم ما لا يقل عن 10 آلاف طفل، وإعاقة عدد لا يحصى.

وأكدت أن العقاب الجماعي، والتهجير القسري للسكان، والقصف العشوائي واستخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين تمثل“جرائم حرب”.

وشددت ويب على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين، داعية النواب في البرلمان البريطاني إلى الحذو حذوها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

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