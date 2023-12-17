بدء مراسم تشيّيع جثمان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

(MENAFN
- Palestine News Network )
الكويت/PNN- بدأت في الكويت، اليوم الأحد، مراسم تشيّيع جثمان أمير البلاد الرحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "86 عاما".
وأعلن الديوان الأميري في وقت سابق، أن مراسم التشيّيع ستكون مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح الأحد، على أن يتم تلقي التعازي الاثنين.
توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري.
وكان الأمير الراحل قد دخل المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.
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