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بدء مراسم تشيّيع جثمان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

12/17/2023 2:19:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الكويت/PNN- بدأت في الكويت، اليوم الأحد، مراسم تشيّيع جثمان أمير البلاد الرحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "86 عاما".

وأعلن الديوان الأميري في وقت سابق، أن مراسم التشيّيع ستكون مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح الأحد، على أن يتم تلقي التعازي الاثنين.

توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري.

وكان الأمير الراحل قد دخل المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.


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