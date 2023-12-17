تقارير: إسرائيل تدرس العودة لمفاوضات الأسرى مع حماس بعرضها الخاص

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-كشفت وسائل إلاعلام إسرائيلية، مساء السبت، عن توجه حكومة بنيامين نتنياهو لاستئناف المفاوضات الرامية للتصول إلى صفقة جديدة مع حركة حماس لتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وذلك في أعقاب مقتل ثلاثة محتجزين في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، وتصاعد احتجاج عائلات المحتجزين للمطالبة بـ"عقد صفقة عاجلة" وإعادة ذويهم على قيد الحياة.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن ما وصفته بـ"صفقة جديدة" تشمل "حزمة إنسانية كبيرة" لقطاع غزة، مقابل الإفراج عن "النساء اللاتي بقين في الأسر لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى المحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن"، مقابل تقديم إسرائيل عرض أكثر "كرما"، على حد تعبير القناة، لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولم يتضح من التقارير الإسرائيلية تفاصيل المقترح الذي قد تقدمه تل أبيب للوسطاء، فيما أشارت إلى أن ذلك سيكون محور جلسات "كابينيت الحرب" المقبلة، في حين شددت على أن الحديث عن بدء تحريك عجلة المفاوضات في عملية من المتوقع أن تكون "طويلة ومعقدة"، وسط مساع إسرائيلية للتوصل إلى عرض من شأنه "كسر حالة الجمود".

ويرى المسؤولون في تل أبيب أن "العملية الحالية ستكون طويلة ومقعدة وصعبة أكثر من الصفقة السابقة"، بحسب ما يظهر من التقديرات التي أعقبت لقاء رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سعيًا لإحياء المحادثات حول صفقة تبادل بوساطة قطرية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الاجتماع بين برنياع وآل ثاني كان مقررا قبل ما بات يعرف في الخطاب الإسرائيلي بـ"كارثة الشجاعية"، المتمثلة بقتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة رهائن كانوا محتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وذلك بعد أن هربوا باتجاه القوات الإسرائيلية وهم يحملون راية بيضاء ويصرخوا باللغة العبرية "النجدة".

ونقلت القناة عن مصدر مطلع على مضمون هذا اللقاء بين رئيس الوزراء القطري ورئيس الموساد، أن آل ثاني حث الجانب الإسرائيلي على تقديم مقترح لصفقة بمبادرة الجانب الإسرائيلي، وأجابه رئيس الموساد بناء على توجيهات "كابينيت الحرب" أن في تل أبيب "جاهزون لسماع أي عرض، لكن يجب تحريك المفاوضات مجددا".

من جانبها، أعلنت حركة حماس، مساء السبت، أنها أبلغت الوسطاء (لم تسمّهم) بموقفها الرافض لفتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، "دون توقف نهائي للعدوان على الشعب الفلسطيني". وأكدت الحركة، في بيان صدر عنها، "على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا".

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن تل أبيب تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن في غزة. وقالت إن المقترح الإسرائيلي سيكون مشابها للصفقة السابقة، بما في ذلك "إطلاق سراح النساء والأطفال الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس"، مشددة كذلك على تقديرات إسرائيلية بأن المفاوضات ستكون "طويلة وصعبة".

وبحسب "كان 11"، فإن مصر وقطر عرضتا على حماس مقترحات جديدة لإتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن، تشمل إطلاق سراح كبار السن والمدنيين مقابل إطلاق سراح أسرى من قيادات الحركة الوطنية الأسيرة"، في إطار الجهود لإحياء المحادثات بخصوص الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار وتحرير أسرى في سجون الاحتلال.

وقالت "كان 11" إن أن اللقاء، الذي عقد في أوسلو، بين رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري، هو الأول بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين كبار منذ انهيار هدنة إنسانية استمرت أسبوعًا مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ونقلت عن مصادر مطلعة أن "هناك عقبات كثيرة، بما في ذلك الشروط التي وضعتها حماس".

وكشفت القناة الرسمية الإسرائيلية أن "كابينيت الحرب" يجري مداولات موسعة حول هذه المسألة في جلسة يعقدها الليلة، وقالت إن وزير الأمن، يوآف غالانت، أجرى مباحثات في هذا الشأن مع رئيسي الموساد والشاباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن المجال الاستخباراتي بشأن ملف الأسرى والرهائن، الجنرال في الاحتياط، نيتسان ألون.

وبحسب القناة 12، فإن الاجتماع الذي عقده غالانت كان يهدف إلى التوصل إلى موقف موحد لعرضه على "كابينيت الحرب"، وأشارت إلى تأثير الضغط الذي يمارسه أهالي وعائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، بات يؤثر على متخذي القرار في هذا الملف.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي تحدث للقناة 12 إن العملية ستكون "طويلة ومعقدة للغاية، وأكثر بكثير من الصفقة الأخيرة وسيتطلب الأمر وقتا وطريقًا طويلًا علينا تجاوزه. العجلات بدأت للتو في الدوران الآن. من يملك ورقة المساومة هي حماس، وعلينا أن نخلق لديها فهما بأن السكين تقترب من رقبتها".

وبحسب المسؤول، فإن المداولات الإسرائيلية يجب أن تحسم "ما سيكون موقف المسؤولين حماس أو ردت فعلهم على عرض إسرائيلي محتمل، وقالت "هناك توافق على أن أي عرض إسرائيلي جديد عليه أن 'يهز' رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار"، وأضافت أن العرض يجب أن "يكسر حالة الجمود ويحافظ على المصالح الإسرائيلية في الوقت ذاته".

ومساء السبت، اعتصم مئات المتظاهرين وعائلات محتجزين إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، أمام مدخل وزارة الأمن في تل أبيب، حيث نصبوا خيام أمام مدخل وزارة الأمن وعلقوا أسماء وصور رهائن على جدار مجاور، مطالبين بـ"خطة فورية للإفراج عن المختطفين"، وحثوا على التحرك بسرعة لضمان إطلاق سراحهم.

ويأتي هذا الاعتصام بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده تجمع عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة بغزة، تحدث فيه أسرى إسرائيليون أطلق سراحهم من الأسر لدى فصائل المقاومة في غزة، للمطالبة بـ"عقد صفقة عاجلة" وإعادة ذويهم على قيد الحياة.

واتهم "تجمع عائلات المحتجزين بغزة" الحكومة الإسرائيلية بـ"عدم الاهتمام بمصير أبنائهم في ظل العملية العسكرية"، وذلك في حراك تصاعد بعد مقتل 3 من المحتجزين على يد قوات إسرائيلية بمنطقة الشجاعية في غزة، الجمعة، علاوة على إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل إحدى المحتجزات الإسرائيليات في القطاع الفلسطيني.