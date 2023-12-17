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رئيس وزراء أوكراني سابق يعلق على آفاق انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي

12/17/2023 2:18:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف في مقابلة تلفزيونية، إن أوكرانيا لن تتمكن قط في عهد فلاديمير زيلينسكي، من الانضمام إلى صفوف الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "سمعة نظام زيلينسكي مشوهة تماما، ويحتاج إلى شيء ما يدعمه. ولذلك، تم اتخاذ القرار الأوروبي بخصوص وجود استعداد لبدء المفاوضات، وهو أمر مثير للسخرية من وجهة نظر فهم هذه العملية. الأراضي التي تخضع اليوم لسيطرة نظام كييف لا تستطيع ولا يمكنها أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وأشار أزاروف إلى أن "ورقة" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتم لعبها من أجل إلهام الأوكرانيين الذين أنهكهم النزاع.
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى أي شيء ملموس فعلا.
وقال: "قد أكون نبيا سيئا، لكنني متأكد من أن هذه القضية ستستمر على مدى السنوات العشر القادمة وستغوص في مرحلة المفاوضات. مع تركيا اتخذوا نفس القرار قبل 20 عاما، وكذلك مع دول البلقان التي تنتظر الانضمام المنشود حوالي 15 عاما".

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