ضبط سائق غير مرخص يقود مركبة شحن على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الدوريات الخارجية أنها تمكنت يوم أمس من ضبط سائق يقود مركبة شحن "تريلا" على الطريق الصحراوي لا يحمل رخصة قيادة .
وأشارت الدوريات في تقريرها المروري إلى ضبط سائق آخر يقود مركبة على طريق العقبة تجاوزت السرعة المحددة بين 80 و190 ، بالإضافة إلى ضبط سائق غير مرخص على طريق اربد - عمان ويتناول المشروبات الروحية.
وأكدت الدوريات أن فرقها متواجدة في الميدان على مدار 24 ساعة، وأنها مستعدة لاستقبال أي ملاحظات، مشددة على أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفات بجميع أشكالها.
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