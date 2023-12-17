ضبط سائق غير مرخص يقود مركبة شحن على الطريق الصحراوي

MENAFN - Al Wakeel News)قالت الدوريات الخارجية أنها تمكنت يوم أمس من ضبط سائق يقود مركبة شحن "تريلا" على الطريق الصحراوي لا يحمل رخصة قيادة .



وأشارت الدوريات في تقريرها المروري إلى ضبط سائق آخر يقود مركبة على طريق العقبة تجاوزت السرعة المحددة بين 80 و190 ، بالإضافة إلى ضبط سائق غير مرخص على طريق اربد - عمان ويتناول المشروبات الروحية.



وأكدت الدوريات أن فرقها متواجدة في الميدان على مدار 24 ساعة، وأنها مستعدة لاستقبال أي ملاحظات، مشددة على أنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفات بجميع أشكالها.

