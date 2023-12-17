صربيا تشهد انتخابات برلمانية غير دورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بدأت صباح اليوم الأحد في صربيا، الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي سينتخب الأشخاص خلالها 250 نائبا في البرلمان أحادي المجلس وسلطات منطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي.ووفقا للمعطيات المتوفرة، يملك حق التصويت 6.5 مليون شخص . وتدل استطلاعات الرأي، على أن الحزب التقدمي الصربي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ألكسندر فوتشيتش، سيفوز في الانتخابات.

وتترافق هذه الانتخابات البرلمانية غير الدورية اليوم، بانتخاب مجالس بلديات 65 مدينة ومنطقة، بما في ذلك العاصمة بلغراد.

وبشكل إجمالي سيتم التصويت في حوالي 8.3 ألف مركز اقتراع، منها 81 في الخارج، أحدها في سفارة صربيا في موسكو. وخصص 36 مركزا للتعبير عن إرادة العسكريين، و29 مركزا للسجناء، وتم طباعة 6500165 استمارة انتخابية.

ويعيش على أراضي كوسوفو نحو 100 ألف ناخب صربي، وسيدلي صرب كوسوفو بأصواتهم في مدن راسكا وفرانيي وكورشومليا وتوتين بوسط صربيا.

وستجري عمليات التصويت، من الساعة 7.00 (9.00 بتوقيت موسكو) إلى الساعة 20.00 (22.00 بتوقيت موسكو)، خلال النهار، من المتوقع صدور بيانات من اللجنة الانتخابية حول مدى إقبال الناخبين وسير التصويت، وذلك كل 2-3 ساعة.