مراسم تشييع وجنازة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح - بث مباشر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشيّع الكويت، اليوم الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وكان وصل جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق والذي ستقام فيه صلاة الجنازة.
وتقدم أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل.
CNN
MENAFN17122023000208011052ID1107609546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.