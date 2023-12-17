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مراسم تشييع وجنازة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح - بث مباشر

12/17/2023 2:18:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشيّع الكويت، اليوم الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان وصل جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق والذي ستقام فيه صلاة الجنازة.

وتقدم أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل.

CNN


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