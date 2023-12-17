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الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويستولي على مركبة في بيت لحم

12/17/2023 2:18:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين واستولت على مركبة في بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر محمود درعاوي (48 عاما)، من قرية الشواورة شرق بيت لحم، ومحمد عارف صلاح (48 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.
وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على مركبة المواطن الفلسطيني إسماعيل خليل الزير بعد ان داهمت منزله وفتشته في قرية حرملة شرقا.




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