الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويستولي على مركبة في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين واستولت على مركبة في بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر محمود درعاوي (48 عاما)، من قرية الشواورة شرق بيت لحم، ومحمد عارف صلاح (48 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.
وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على مركبة المواطن الفلسطيني إسماعيل خليل الزير بعد ان داهمت منزله وفتشته في قرية حرملة شرقا.
MENAFN17122023000208011052ID1107609545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.