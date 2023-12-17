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الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

12/17/2023 2:18:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفــا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالي في المدينة واعتقلت المواطن الفلسطيني سائد البشتاوي، بعد ان داهمت منزله وفتشته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت المواطن الفلسطيني عماد حسن ريحان.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت حكم أبو ريش من مخيم بلاطة لدى مروره على حاجز المربعة العسكري، وسالم الزقزوق لدى تواجده عند مفترق زواتا غرب نابلس.




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