الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفــا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالي في المدينة واعتقلت المواطن الفلسطيني سائد البشتاوي، بعد ان داهمت منزله وفتشته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت المواطن الفلسطيني عماد حسن ريحان.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت حكم أبو ريش من مخيم بلاطة لدى مروره على حاجز المربعة العسكري، وسالم الزقزوق لدى تواجده عند مفترق زواتا غرب نابلس.
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