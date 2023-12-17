البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023، تحت مسمى "اكتشافات أثرية حديثة"، للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.



وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، يتكون الإصدار من 6 طوابع وبطاقة واحدة في ميني شيت، وقيمة الفئة الواحدة 40 قرشاً وقيمة البطاقة 60 قرشاً، وقيمة المجموعة 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دينار.



وأشار البيان إلى أن الإصدار سلط الضوء على أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تُظهر الثقافات والحضارات المختلفة التي قامت في الأردن من خلال 6 طوابع وبطاقة واحدة وهي: تماثيل إغريقية، جرش الأواني والجرار، البتراء الدولمنز، الزرقاء أجزاء من أعمدة بازلتية، أم قيس قارورة تل السيران البرونزية، عمان نفق ديكابولس، أم قيس، أبو غسان معان.



ويمكن للراغبين بالحصول على هذه الطوابع، مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى توفرها في المكاتب البريدية التالية :- مكتب بريد جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، اربد المركزي، مأدبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البتراء، الكرك، أم قيس، عجلون، السلط، الفحيص.