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الدوريات تحذر السائقين السالكين للطريق الخلفي باتجاه العقبة

12/17/2023 2:18:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية اليوم بأن حركة المرور نشطة وانسيابية على جميع الطرق الخارجية وخاصة باتجاه العاصمة تزامنا مع بداية الاسبوع .
وحذرت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري السائقين الذين يستخدمون الطريق الخلفي باتجاه العقبة - قبل بارك الهندسة - من حادث صدم لمركبة بالحاجز الاسمنتي نتج عنه اعاقة بالمسرب الأيسر للطريق، مؤكدة أن دورياتها متواجدة لتقديم الإرشادات للسائقين وإزالة العوائق.
وأشارت الدوريات الخارجية إلى أنها تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع حادثين لمركبات، الأول حادث تصادم لمركبتين على طريق إربد-عمان - فوق جسر النعيمة - ولم ينتج عن الحادث إصابات، وكذلك تعاملت مع حادث انقلاب نصف مقطورة على طريق وادي عربة، دون وقوع إصابات.

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