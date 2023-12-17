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غواصة نووية أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية

12/17/2023 2:18:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا الشهر.
ودخلت الغواصة "يو إس إس ميسوري (SSN-780)"، وهي غواصة هجومية من فئة "فيرجينيا"، قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا للبحرية الكورية الجنوبية.


وأضافت البحرية الكورية في بيان: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".


ويأتي نشر الغواصة بعد ثلاثة أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا في" (SSN-763)، من فئة "لوس أنجلوس"، إلى قاعدة جيجو البحرية في جزيرة تحمل الاسم نفسه.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أثار النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو إمكانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في ديسمبر عند وصوله إلى واشنطن لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية النووية (NCG)، وهو اجتماع كوري أمريكي أمني يهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي.


وكانت كوريا الشمالية قد أجرت آخر تجربة لإطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب في يوليو.

RT

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