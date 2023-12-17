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استخباراتي أمريكي سابق: عضوية أوكرانيا في الناتو مستحيلة.. بوتين قال إنه لن يسمح بذلك

12/17/2023 2:18:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق توني شافير، إن الناتو لن ينظر في مسألة منح أوكرانيا عضوية الحلف بعد تحذير الرئيس فلاديمير بوتين وانتصار روسيا في الصراع.
وأضاف الخبير في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "عضوية أوكرانيا في الناتو مستحيلة ببساطة، لقد أعلن بوتين بوضوح أنه لن يسمح أبدا لأوكرانيا بالقيام بذلك".

وأعرب الاستخباراتي الأمريكي السابق عن اعتقاده، بأن، أراضي أوكرانيا يمكن أن تصبح "منطقة عازلة" بين روسيا والغرب.
وقال: "حتى هذا اليوم، تمكن الروس من الانتصار في هذا النزاع. لقد ربحوا هذا الصراع".
وتابع شافير القول: "والسؤال الوحيد الآن، هو ما الذي ينوي فلاديمير بوتين القيام به لتسهيل إنهاء النزاع بالطريقة التي يريدها".
ويرى الخبير، أنه "إذا لزم الأمر لروسيا، فلن يتبقى أي شيء من أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال الرئيس بوتين إن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي نتائج ملموسة.

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