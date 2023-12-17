استخباراتي أمريكي سابق: عضوية أوكرانيا في الناتو مستحيلة.. بوتين قال إنه لن يسمح بذلك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق توني شافير، إن الناتو لن ينظر في مسألة منح أوكرانيا عضوية الحلف بعد تحذير الرئيس فلاديمير بوتين وانتصار روسيا في الصراع.
وأضاف الخبير في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "عضوية أوكرانيا في الناتو مستحيلة ببساطة، لقد أعلن بوتين بوضوح أنه لن يسمح أبدا لأوكرانيا بالقيام بذلك".
وأعرب الاستخباراتي الأمريكي السابق عن اعتقاده، بأن، أراضي أوكرانيا يمكن أن تصبح "منطقة عازلة" بين روسيا والغرب.
وقال: "حتى هذا اليوم، تمكن الروس من الانتصار في هذا النزاع. لقد ربحوا هذا الصراع".
وتابع شافير القول: "والسؤال الوحيد الآن، هو ما الذي ينوي فلاديمير بوتين القيام به لتسهيل إنهاء النزاع بالطريقة التي يريدها".
ويرى الخبير، أنه "إذا لزم الأمر لروسيا، فلن يتبقى أي شيء من أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال الرئيس بوتين إن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي نتائج ملموسة.
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