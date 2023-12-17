’كونتيننتال‘ تطرح إطارين جديدين متطوّرَين تقنياً لصالح مالكي السيارات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Performance Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 ديسمبر 2023: استعرضت ’كونتيننتال‘ (Continental)، الشركة الألمانية الرائدة دولياً للإطارات وتقنيات السيارات، التزامها المستمر تجاه العملاء في الشرق الأوسط عبر طرح إطارين جديدين مبتكَرَين هما UltraContact وCrossContact H/T. ولقد جرى الكشف عن هذه الإطارات الجديدة في مؤتمر العلامة التجارية السنوي (Contivention 2023) الذي انعقد هذا العام في فندق ’ريتز كارلتون‘ بدبي وحضره عدد من كبار الشخصيات والعملاء والشركاء من مختلف أنحاء المنطقة.
تتميّز إطارات UltraContact الجديدة بكونها توفر الجمع المثالي بين الأداء والمتانة، وقد تم تطويرها خصّيصاً لكل سيارات السيدان والكوبيه، كما إن قدراتها تبرز جلياً في المركبات الكهربائية والهجينة. ومن شأن مركَّب Yellow Chilli أن يضمن تمكين هذه الإطارات من قطع مسافات ممتازة والتمتّع بحياة طويلة في الخدمة، بينما يوفر غلاف UltraShield حماية بارزة من الضرر والتلف خلال القيادة اليومية.
أما تصميم المداس بالنمط المتناغم، والذي تكمّله الشقوق ذات الأشكال الفريدة، فيوفر أداءً مبهراً ومسافات كبح قصيرة حتى على الطرقات الرطبة. إضافة لهذا، تساهم العناصر الممتصّة للضجيج في الأخاديد بإتاحة الاستمتاع بتجربة قيادة هانئة أكثر.
من جهته، يتميّز إطار CrossContact H/T (الطرقات السريعة/التضاريس) من خلال أدائه الاستثنائي على الطرقات العادية والوعرة، بحيث يوفر قدرات ممتازة من السيطرة والكبح. ولقد جرى تخصيص CrossContact H/T لمتطلّبات العملانية والمتانة. وتمت هندسته للتميّز على التضاريس المختلفة، وهو مناسِب تماماً للمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الكهربائية والهجينة للدروب الوعرة، حيث أثبت فعاليته العالية وبكونه يلائم القيادة الوعرة ويعزّز قدرة قطع مسافات أطول. أما مقاوَمته المبهرة للانزلاق على الماء فتضمن توفير مستويات سلامة يُمكِن الاعتماد عليها في الظروف الرطبة. وتساهم الاستجابة التوجيهية الدقيقة وقدرة السير الممتاز بخط مستقيم في منح تجربة قيادة واثقة، حتى في أصعب الظروف.
يجري تصنيع إطارات CrossContact H/T للعجلات ذات القطر الذي يتراوح بين 15 و21 بوصة، وهي تتألّق على التضاريس المختلفة، بحيث توفر مستويات سيطرة وكبح يُمكِن الاعتماد عليها. ويمنع تصميمها الذي تم التفكير به ملياً الحصى من أن تعلق في المداس، بينما يعزّز تصميم الجدار الجانبي الاستجابة التوجيهية ويحافظ على القيادة الناعمة والهادئة. وهو يُعتبَر خياراً عملياً يوفر أداءً متكاملاً لظروف القيادة المختلفة.
يأتي إطلاق ’كونتيننتال‘ لهذين الإطارين الجديدين ليسلّط الضوء على التزام الشركة بصياغة مستقبل تقنيات السيارات، مع وعد بالتطوّرات الثورية التي بلا أي شك ستحوّل الطريقة التي نفهم بها القيادة ونتفاعل معها، ويعيد في الوقت ذاته التأكيد على التصميم لقيادة الدرب وعملية الانتقال نحو عالم سيارات أكثر رفقاً بالبيئة.
يُشار إلى أن هذين الإطارين هما نتيجة عملية تطوير مركَّزة تضمّنت أعلى معايير الجودة، بالإضافة للخبرات الفريدة التي اكتسبتها ’كونتيننتال‘ على مدى سنوات طويلة. ويمثّل إطارا UltraContact وCrossContact H/T الحلول الهندسية المصمَّمة بإتقان لتوفير مستويات معزَّزة من الأداء والعملانية الفائقة.
وخلال تحدّثه في فعالية Contivention 2023، قال خوسيه دي لا فوينت، المدير التنفيذي لدى ’إطارات كونتيننتال الشرق الأوسط‘: "يشكّل إطارا UltraContact وCrossContact H/T الجديدان دليلاً واضحاً على تركيز ’كونتيننتال‘ على تقديم منتَجات مبتكَرة تصوغ مستقبل قطاع السيارات. وعملاؤنا يعلمون جيداً أنهم عندما يزوّدون سياراتهم بأي من هذين الإطارين، فأنهم سيستفيدون من أعلى معايير السلامة والاعتمادية والمتانة والاستدامة."
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