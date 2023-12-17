أكاديمية العوسج، عضو مؤسسة قطر، تستضيف فعالية ثقافية لدعم التعليم في فلسطين

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 14 ديسمبر 2023: استضافت أكاديمية العوسج، إحدى المدارس العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، اليوم فعالية بعنوان: "من العوسج إلى الفاخورة"، هدفت بالأساس إلى جمع التبرعات لمدرسة الفاخورة بقطاع غزة.
وتضمنت الفعالية، التي أقيمت في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك الأكشاك التي استغلها الطلاب مكانًا لبيع أعمالهم الفنية المصنوعة يدويًا، علاوة على تلك المخصصة للمأكولات التقليدية. كما تضمنت فقرات هذه الفعالية قراءات شعرية وإقامة حفل مسرحي، مما أتاح للحضور فرصة التعرف على ثقافة فلسطين وتراثها.
وفي هذا السياق، قالت رجاء الشلبي، مدير إدارة الدمج ورفاه الطلاب والشراكة المجتمعية في أكاديمية العوسج: "نؤمن في أكاديمية العوسج بأن التعليم هو حجر الأساس في النمو الشخصي والمجتمعي. هذا الحدث لا يقتصر فقط على مجرد جمع تبرعات، بل إنه جسر من الأمل والدعم يمتد من قلب قطر إلى طلاب غزة الصامدين.
وتابعت الشلبي: "من خلال مبادرة "من العوسج إلى الفاخورة"، نهدف إلى تمكين العقول الشابة في مدرسة الفاخورة من خلال تزويدهم بالموارد التي يحتاجونها للتعلم".
وأضافت الشلبي: "التعليم هو جواز سفر للطلاب الفلسطينيين، حيث يوفر لهم وسيلة للانخراط مع العالم الأوسع واحتضان الانفتاح. وعلى الرغم من فقدان أرضهم وأسرهم والكثير من جوانب الحياة المريحة التي كانوا يتمتعون بها، فإن حماية تعليمهم تظل مسؤولية حاسمة يجب أن نتحملها".
وأردفت الشلبي بالقول: "تركز فعاليتنا على مساعدة الطلاب الفلسطينيين؛ فعلى الرغم من تدمير مدرسة الفاخورة وإجلاء طلابها، فإن التزامنا يبقى ثابتًا، وهدفنا ينصب على مساعدة هؤلاء الأطفال في فلسطين الذين قد تكون فاتتهم فرص التعلم. نعتقد يقينًا أنه من خلال المثابرة والتعاون، سيمكننا إعادة بناء ما فقدناه وخلق عالم أفضل".
كما أشارت الشلبي إلى أن الفعالية تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال بالتحديات التي يواجهها نظراؤهم وأسرهم في قطاع غزة بفلسطين، علاوة على تعزيز فهم أعمق بشأن الوضع السائد في المنطقة.
في ذات السياق قالت الشلبي: "يرى طلابنا أنهم يجدون صعوبة في الاستمتاع بالتعلم واللعب عندما يعرفون أن زملاءهم الآخرين في فلسطين يفتقدون هذه التجارب الأساسية، خاصة وأن لكل طفل الحق في التعلم واللعب".
من جانبه، قال علي سعيد الغيثاني، 16 عامًا، طالب في أكاديمية العوسج: "التعليم هو حق وليس امتيازًا، وأنه يظل في مواجهة الحروب والدمار أقوى سلاح لدينا. من خلال دعم التعليم، فإننا نسلح العقول بالمعرفة، والقدرة على الصمود بالأمل، ونعيد بناء ما لا يمكن للصراع أن يدمره".
أما الطالبة في أكاديمية العوسج، شهد الجناحي، البالغة من العمر 17 عامًا، فقد قالت: "نحن نتعاطف بشدة مع نضال الأطفال في فلسطين، ونشعر بمحنتهم كما لو كانت محنتنا. فمثلما أعتز بحقي في التعلم، أعتقد اعتقادًا راسخًا أنهم يستحقون أيضًا هذا الحق الأساسي على قدم المساواة. وتضامنًا معهم، فإننا نقف معهم للتعبير عن التزامنا بدعم رحلتهم في التعلم".
وأعربت الجناحي عن شعورها العميق بالتضامن مع أطفال فلسطين، مؤكدةً أنهم ليسوا وحدهم أبدًا، حيث قالت: "لكل طفل حق لا يمكن إنكاره في العيش والتعلم واللعب - تمامًا مثل أي طفل آخر في هذا العالم. إن أحلامهم وتطلعاتهم لا تقل أهمية عن أحلام وتطلعات الأطفال في كل مكان".
بدوره، قال عبد الرحمن الكواري، وهو طالب يبلغ من العمر 18 عامًا في أكاديمية العوسج: "انضممت اليوم إلى مبادرة هادفة لدعم الحق في التعليم في فلسطين، وهي مسؤولية نتحملها جميعًا كمسلمين. وستساهم جهودنا الجماعية في جمع التبرعات التي ستُوظف لترميم مدرسة الفاخورة في غزة".
وأضاف الكواري: "إن الانخراط في هذه الأنشطة لم يعمق فهمي للقضية الفلسطينية فحسب، بل ذكرني أيضًا بالنعم التي أتمتع بها في حياتي الخاصة التي قد يتمناها الآخرون - إنه درس قوي في التعاطف والتضامن".
والجدير بالذكر أن ريع هذه الفعالية سيذهب كاملًا لدعم برنامج الفاخورة في غزة، التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع".
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