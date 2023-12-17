طلاب أكاديمية قطر- الدوحة بمؤسسة قطر ينظمون مبادرة خيرية لكرة القدم تضامنًا مع أهالي فلسطين

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر 15 ديسمبر 2023: اجتمع أكثر من 27 ألف مشجع اليوم في استاد المدينة التعليمية للمشاركة في مبادرة "لأجل فلسطين"، وهي أحد أضخم المبادرات الخيرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجمعت تبرعات وصلت إلى قرابة 20 مليون ريال قطري.
كما حضرت المبادرة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.
تأتي هذه المبادرة الشبابية التي أطلقها طلاب أكاديمية قطر – الدوحة، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، إلى إشراك أفراد المجتمع المحلي في التضامن مع أهالي فلسطين، حيث سيذهب ريع تذاكر المباراة بالكامل لدعم جهود إغاثة الشعب الفلسطيني. وبالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية، تم توفير رابط خاص بتوجيه ريع هذه المباراة الودية عبر القنوات الرسمية وتوجيهها من أجل جهود الإغاثة لأهالي في فلسطين.
وقد شهدت المباراة الودية تنافس مجموعة من طلاب أكاديمية قطر – الدوحة، والمدرسة الفلسطينية في قطر إلى جانب نخبة من الشخصيات من عالم كرة القدم المحليين والعالميين، والإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في فريقين قطري وفلسطيني، ومن ضمنهم رودريغو تاباتا، ويعقوب بوشهري، ومحمد سعدون الكواري، وعلي الحبسي، وياسين ابراهيمي. كما تطوّع في الفعالية أكثر من 100 طالب من من الأكاديمية بإشراف معلمي المدرسة، والذين تم تدريبهم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على غرار تدريب متطوعي كأس العالم.
من بين الجمهور الذي حضر المبادرة وفاء حسني جابر، وهي فلسطينية من مدينة طول كرم وتقيم في قطر منذ أكثر من 20 عامًا، والتي حضرت برفقة أفراد أسرتها، وقالت: "ليس من الغريب على قطر أن تتضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الطرق، وهذا الحدث الخيري يعيد إلينا الأجواء المونديالية التي شهدناها في بطولة كاس العالم العام الماضي والذي كان لفلسطين حضور قوّي فيه ورأينا علم بلادنا يرفرف في مدرجات المباريات".
أضافت: "تواجدنا هنا اليوم يرسل رسالة واضحة إلى أهلنا في فلسطين تعبّر عن تضامننا معهم وأننا لن نتخلّى عن هذه القضيّة الفلسطينية أبدًا وأنها قضيتنا الأولى".
وقال مصطفى خطيب، الذي شارك أيضًا في المبادرة الخيرية: "إننا نعيش فترة عصيبة جدًا بسبب العدوان الغاشم على أهلنا في فلسطين، ومشاركتنا في مثل هذه المبادرة هي أقلّ ما يمكننا أن نقدّمه لنصرة الشعب الفلسطيني، ونشكر كلّ القائمين على هذه البادرة الخيرية الجميلة خاصةً أنها مبادرة طلابية وشبابية، وكلّ المشاركين فيها، وهو ما يعكس ما عهدناه دومًا من الشعب القطري".
شملت المبادرة باقة من الفعاليات والأنشطة والعروض المصاحبة، حيث استهلت بعرض موسيقي بروح فلسطينية من أداء الفنانين ناصر الكبيسي ودانا المير ونسمة عماد وهالة العمادي لأغنيتي "فلسطين عربية" و"موطني"، بالإضافة إلى عرض لطائرات الدرون المضيئة، وسحب على جوائز خلال الشوطين بين المباراة.
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