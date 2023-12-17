سفينة حربية بريطانية تسقط مسيرة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية أسقطت طائرة مسيرة استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر.
وكتب شابس على حسابه الرسمي على منصة (إكس)، "أطلق صاروخ من طراز سي فايبر، ودمر الهدف بنجاح".
وأضاف أن "السفينة البريطانية وصلت أخيرا إلى المنطقة لتعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الأمن البحري"، لكن وزارة الدفاع البريطانية لم تذكر من يقف وراء الهجوم.
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