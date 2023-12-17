مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن بشأن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يجتمع مجلس الأمن بداية الأسبوع المقبل للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الإمارات بشأن الحرب على غزة.
ويطالب مشروع القرار الجديد "بوقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في غزة.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار الأسبوع الماضي طالب بوقف الحرب أيضأ.
وزارت بعثة مجلس الأمن برئاسة الإمارات معبر رفح الأسبوع الماضي للوقوف على محنة سكان قطاع غزة المُحاصر.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN17122023000208011052ID1107609418
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.