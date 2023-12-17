6 شهداء بالضفة برصاص وقصف الاحتلال خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 6 بينهم اثنان استهدفتهما مسيرة إسرائيلية فجر اليوم في حي المنشية في مخيم نور شمس بطولكرم.



وقد ارتقى الشهيد الثالث برصاص الاحتلال ظهر أمس السبت خلال محاولته عبور جدار الفصل العنصري غرب بلدة دير الغصون.



وقبل ذلك أعلن مستشفى الرازي في مدينة جنين استشهاد شاب متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة من مسيرة إسرائيلية في الحي الشرقي من المدينة خلال عملية اقتحام.



وارتقى شهيد آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة ومخيم دير عمار شمال غرب رام الله ليلة السبت، فيما ارتقى شهيد سادس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل مساء السبت.

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