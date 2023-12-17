نقل تخمين شمال عمان الى العبدلي اعتبارا من اليوم
التاريخ
12/17/2023 1:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت امانة عمان الكبرى نقل مركز تخمين شمال عمان الى دائرة التخمين العقاري الرئيسية ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي اعتبارا من اليوم الأحد .
وبينت الأمانة اًن معظم الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة الكترونياً وهو ما يتطلب ويتماشى مع توجهات الامانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الامانة بالعبدلي .
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