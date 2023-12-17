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نقل تخمين شمال عمان الى العبدلي اعتبارا من اليوم

12/17/2023 1:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت امانة عمان الكبرى نقل مركز تخمين شمال عمان الى دائرة التخمين العقاري الرئيسية ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي اعتبارا من اليوم الأحد .
وبينت الأمانة اًن معظم الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة الكترونياً وهو ما يتطلب ويتماشى مع توجهات الامانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الامانة بالعبدلي .

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