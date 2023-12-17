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اعتراض وإسقاط 33 مسيرة جوية أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية

12/17/2023 1:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي، تمكنت الليلة الماضية من اعتراض وإسقاط 33 مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعات ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد.
واعتبرت الوزارة هذه الغارات بمثابة هجمات إرهابية من جانب نظام كييف.

وجاء في بيان الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي واعترضت 33 طائرة أوكرانية بدون طيار، فوق أراضي مقاطعات ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد".
يشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بشكل دوري بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات بدون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.

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