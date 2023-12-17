سرايا القدس تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال قرب خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قصف موقع "صوفا العسكري" وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان يونس.



وقالت سرايا القدس، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام: "قصفنا موقع "صوفا العسكري" بوابل من قذائف الهاون".



وأضافت في بيان لاحق: "خضنا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته".

