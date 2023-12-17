سرايا القدس تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال قرب خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قصف موقع "صوفا العسكري" وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان يونس.
وقالت سرايا القدس، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام: "قصفنا موقع "صوفا العسكري" بوابل من قذائف الهاون".
وأضافت في بيان لاحق: "خضنا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته".
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