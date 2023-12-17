ثلاث شهداء في جنين وطولكرم فجر اليوم الثلاثاء

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /طولكرم / PNN / اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاحد عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين في طولكرم وجنين في اطار اعتداءات الاحتلال على ابناء شعبنا الفلسطيني.

وفي طولكرم استشهد مواطنان وأصيب آخرون، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة، فجر اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على مخيم نور شمس في طولكرم، وسط

اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، واعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمود سامر جابر (22 عاما)، والشاب غيث ياسر شحادة (25 عاما)، بينما أصيبآخرون (..)، بينهم وصفت حالتهم بالخطيرة، إثر قصف لمسيرات الاحتلال طال عدة مواقع بالمخيم.

وأوضحت مصادر محلية، أن الشابين، استشهدا نتيجة اصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركوا ينزفون وعدد من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف بالدخول الى المخيم.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول الى مخيم نور شمس للوصول إلى إصابة خطيرة في الرأس رغم التنسيق مع الصليب الأحمر، واعتقل متطوعا من سيارة الإسعاف.



