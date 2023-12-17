ثلاث شهداء في جنين وطولكرم فجر اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /طولكرم / PNN / اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاحد عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين في طولكرم وجنين في اطار اعتداءات الاحتلال على ابناء شعبنا الفلسطيني.
وفي طولكرم استشهد مواطنان وأصيب آخرون، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة، فجر اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على مخيم نور شمس في طولكرم، وسط
اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، واعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمود سامر جابر (22 عاما)، والشاب غيث ياسر شحادة (25 عاما)، بينما أصيبآخرون (..)، بينهم وصفت حالتهم بالخطيرة، إثر قصف لمسيرات الاحتلال طال عدة مواقع بالمخيم.
وأوضحت مصادر محلية، أن الشابين، استشهدا نتيجة اصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركوا ينزفون وعدد من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف بالدخول الى المخيم.
وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول الى مخيم نور شمس للوصول إلى إصابة خطيرة في الرأس رغم التنسيق مع الصليب الأحمر، واعتقل متطوعا من سيارة الإسعاف.
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