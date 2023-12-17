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الطقس اليوم في مملكة البحرين

12/17/2023 1:05:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الأحد) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى بارد نسبيًا ورطب، ولكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار.


الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا.


ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.


درجة الحرارة: العظمى 24م، والصغرى 17م.

الرطوبة النسبية: العظمى 90%، والصغرى 30%.

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