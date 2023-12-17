الطقس اليوم في مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الأحد) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى بارد نسبيًا ورطب، ولكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 24م، والصغرى 17م.
الرطوبة النسبية: العظمى 90%، والصغرى 30%.
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