مركز النقل المتكامل يُعلن عن خطة الحركة المرورية استعداداً لانطلاق ماراثون أدنوك أبوظبي 2023

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- Integrated Transport Centre) أبوظبي في الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023- أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي عن خطة إغلاق مؤقت لعدد من الطرق في العاصمة أبوظبي، يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 في جزيرة أبوظبي وذلك استعداداً لانطلاق النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2023 الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بما يسهم في دعم إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، وتعزيز سلامة المشاركين.
هذا وسيقوم فريق إدارة الحركة المرورية بالمركز بتنظيم وإدارة الحركة المرورية من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز النقل المتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين من شرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، كما سيتم تشغيل اللوحات الالكترونية الثابتة والمتحركة لتوجيه مستخدمي الطريق ومتابعة شبكة الطرق.
وسيقدم المركز الدعم لمستخدمي الطرق من خلال توفير دوريات "خدمة مساندة الطرق" لإدارة الحركة المرورية حول منطقة الفعالية، موضحاً أن مسارات طرق الماراثون العالمي التي سيتم اغلاقها ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحاً وإلى الساعة الثانية بعد الظهر، وستشمل عدداً من الطرق تتمثل في شارع الكورنيش (بالاتجاهين)، وشارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (باتجاه الخارج)، إضافة إلى شارع البطين (باتجاه الخارج) وشارع الخليج العربي (باتجاه الخارج) وشارع الشيخ راشد بن سعيد (باتجاه الداخل)، إضافة إلى الشوارع المحيطة بقصر الحصن
وسينطلق المشاركون من المقر الرئيسي لـ (أدنوك) على كورنيش أبوظبي، مروراً من أمام أشهر معالم العاصمة الإماراتية كجامع الشيخ زايد الكبير وقصر البطين وقصر الحصن والمركز التجاري العالمي، وصولاً إلى خط النهاية عند مجمع أدنوك، في الموقع الذي يحتضن قرية السباق، بجانب حديقة بينونة.
ودعا مركز النقل المتكامل السائقين الى الالتزام بتعليمات الإغلاق المؤقت وتجنب السير والمرور عبر تلك الطرق خلال فترة الاغلاق المؤقت، واستخدام الطرق البديلة باتجاه الداخل مثل شارع الخليج العربي، وشارع سلطان بن زايد الأول، وشارع الشيخ زايد باتجاه الخارج، إضافة إلى شارع الشيخ راشد بن سعيد، وسيكون شارع شخبوط بن سلطان وشارع هزاع بن زايد الأول هما فقط اللذان يربطان بين جانبي مسار السباق، لضمان تنظيم وتسيير الحركة المرورية بشكل فعّال خلال فعاليات الماراثون الدولي.
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