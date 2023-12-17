مقر نيسان الإقليمي بالشرق الأوسط يحصل على شهادة "أفضل بيئة عمل" من "غريت بليس تو وورك"

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- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (14 ديسمبر 2023) - احتفلت نيسان بأحدث إنجازاتها مع حصول مقرّها الإقليمي في الشرق الأوسط على شهادة الاعتماد كـ "أفضل بيئة عمل" في الإمارات العربية المتحدة من مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط" (Great Place to Work® Middle East). ويعكس هذا الإنجاز مدى التفاني والجهود الجماعية لفريق العمل، كما يتماشى مع أهداف شركة نيسان الرامية إلى تعزيز التزام علامتها التجارية بتقديم بيئة عمل عادلة تحتوي الجميع.
ويضمّ مقر نيسان الإقليمي في الشرق الأوسط، التابع لمجموعة نيسان AMEIO، أكثر من 220 موظفًا مقيمًا في دولة الإمارات ينتمون إلى خلفيات وثقافات متنوّعة، ويعملون لدى "نيسان الشرق الأوسط"، و"إنفينيتي الشرق الأوسط" و"نيسان أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا".
ويعدّ هذا الإنجاز انعكاسًا لمدى الشعور العميق بالانتماء المؤسسي لدى الموظفين، والذين أعرب 94% منهم عن فخرهم بإخبار الآخرين أنهم يعملون لشركة نيسان في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز الكبير الذي حققه المقرّ الإقليمي لشركة نيسان في المنطقة يتجاوز مجرد الإحصائيات؛ فهو ترجمة لمشاعر الفخر وعمق الثقافة المميزة التي نجحت الشركة في تجسيدها وتطويرها منذ تأسيسها المكتب الإقليمي بدبي في 1994.
وأعرب تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط عن سعادته بهذه الشهادة وردود الفعل الرائعة من موظفي الشركة، قائلًا: "يُعدّ الحصول على هذه الشهادة بمثابة تقدير وتكريم لالتزامنا المستمر بتأسيس بيئة عمل داعمة وآمنة وجذابة لموظفينا في الشرق الأوسط وحول العالم. ونؤمن في ’نيسان‘ و’إنفينيتي‘ بأنّ أهمّ قدراتنا تكمن في تنوّع أعضاء فريقنا، حيث يساهم كل واحد منهم بوجهة نظره وخبراته المتفردة لدفع جهود الابتكار، ومن ثم تحقيق النجاح للجميع. ونحن عازمون على مواصلة التزامنا بالحفاظ على هذه المكانة كـ ’أفضل بيئة عمل‘ خلال السنوات القادمة، كما سنواصل دعمنا لتعزيز مفاهيم التنوّع والمساواة والشمول كركائز أساسية لثقافة شركتنا."
تحظى مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "غريت بليس تو وورك" Great Place to Work ® ، بتقدير كبير لدى قادة الشركات والمؤسسات البحثية الشهيرة والموظفين على مستوى العالم، وقد أجرت استطلاعات واسعة النطاق شملت أكثر من 100 مليون موظف حول العالم. وتتميز طريقة المسح التي تقوم بها المؤسسة بكونها دقيقة وتستند إلى بيانات واقعية تتمحور حول تجربة الموظف، ما يتيح لها تقييم الشركات بناءً على السمات الأساسية التي تحدد مدى تميز بيئة العمل.
ومن جهته قال إبراهيم مغربل، المدير العام لمكتب غريت بليس تو وورك® في الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني لشركة نيسان وموظفّيها في المقرّ الإقليمي بالشرق الأوسط لحصولها على شهادة الاعتماد كـ "أفضل بيئة عمل". ويُعدّ هذا التكريم شهادة على التزام نيسان بتأسيس ثقافة وبيئة عمل استثنائيتين يشعر فيها الموظفون بالفخر لكونهم جزءًا منها. وتؤكد ردود الفعل الإيجابية من فرق العمل المتنوّعة لدى نيسان، على القدرات القيادية والإدارية الاستثنائية في نيسان. ونحن نثني على مساعيهم الدؤوبة لإدارة الأعمال بكفاءة وضمان تقديم بيئة عمل مزدهرة لكل أعضاء فريقهم."
ولا تُعدّ السلامة في بيئة العمل من أهم أولويات نيسان وحسب، بل جزءًا لا يتجزأ من أساسيات الشركة. وقد أعرب 98% من الموظفين عن مدى أمان وسلامة بيئة العمل في نيسان. وجاء هذا المستوى العالي من الأمان، كنتيجة مباشرة لالتزام الشركة الثابت بسلامة وصحة موظفيها، وضمان تزويدهم بالأدوات والبيئة المناسبة لتقديم أفضل ما لديهم من أداء.
وبالإضافة إلى ما سبق، أعرب 97% من موظفي نيسان الشرق الأوسط، عن امتنانهم لحرص الشركة على الاحتفال بالمناسبات الخاصة، ما يؤكد على تجذر ثقافة بيئة العمل النابضة بالحياة والجذابة التي تحتفي بالنجاحات والإنجازات، فضلًا عن الاحتفال بمجموعة متنوّعة من المناسبات والأحداث الثقافية. ما يشير إلى أن نيسان الشرق الأوسط تحتفي بتنوّع فريق العمل كجزء من ثقافتها وتقاليدها.
وقد أكد 94% من الموظفين، أن مرافق نيسان تلعب دورًا محوريًا في توفير بيئة عمل مميزة واستثنائية، ما يعكس التزام الشركة بتوفير مساحات ملائمة وداعمة لفريق العمل. في حين أكدت نسبة مماثلة تبلغ 94% من الموظفين على ثقتها في كفاءة الإدارة، وتشير هذه الشهادة على الإيمان العميق بتفاني قيادة الشركة في تنفيذ عمليات تجارية تتسم بالكفاءة والفاعلية.
يُعدّ حصول مقرّ نيسان الإقليمي في الشرق الأوسط على شهادة الاعتماد "أفضل بيئة عمل" في الإمارات العربية المتحّدة من مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "غريت بليس تو وورك" Great Place to Work ® ، بمثابة تكريم للشركة عن جهودها لتحقيق رفاهية الموظفين وسلامتهم ورضاهم. وتؤكد نيسان على مواصلة التزامها بالحفاظ على هذه المعايير العالية، واجتذاب وتعزيز أفضل المواهب، لتكون بمثابة منارة في قطاع السيارات وجعله أكثر شمولاً للجميع.
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