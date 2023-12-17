دبي تشهد إطلاق مشروع «ماغنوم ريزيدنس بيراوا»

شهد نادي كابيتال في دبي إطلاق مشروع «ماغنوم ريزيدنس بيراوا» للمستثمرين في جزير بالي، والمشروع يقع في منطقة كانجو، وهو نقطة جذب لكل من السياح والمغتربين على طول الساحل الغربي لبالي، وعلى مدى العقد الماضي، تطورت إلى مجتمع مزدهر يضم جميع وسائل الراحة الأساسية للمعيشة والعمل، ومع ذلك فهو يحتفظ بطابعه العالمي والهادئ.

ويتمتع مشروع ماغنوم ريزيدنس بيراوا بموقع متميز، على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من أفضل الشواطئ وأماكن ركوب الأمواج من الدرجة الأولى ومعارض التسوق ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، وتم التخطيط للتنمية في كانجو بدقة، ومع محدودية الأراضي المتاحة، فإن أسعار العقارات والأراضي أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالمناطق المجاورة، وتشير التوقعات إلى عائد يصل إلى نحو 12% للعقارات، مع معدل إشغال متوقع يتجاوز 80%.

وقال أندرو سينكوفس، الشريك في الشركة رئيس قسم التطوير الدولي في ماغنوم العقارية: يتمتع المستثمرون في دولة الإمارات بفهم عميق للاتجاهات والعوائد العقارية. ويسعدنا أن العرض التقديمي لمشروعات ماغنوم العقارية أثار اهتماماً كبيراً بين ضيوف كابيتال كلوب، ونحن نركز على تصميم وبناء العقارات ذات العائد المرتفع في المواقع الرئيسة في الجزيرة، لا تتبع الاتجاهات المعمارية فحسب، وإنما أيضاً تعمل على تشكيلها بشكل مجدٍ.

ومشروع ماغنوم ريزيدنس بيراوا مجمع سكني متطور يقع في قلب منطقة كانجو السياحية الشهيرة، على بعد 500 متر فقط من شاطئ بيراوا الشهير. ويضم المجمع أربعة طوابق، وأكثر من 150 وحدة بتشطيبات مصممة، و5000 قدم مربعة من المرافق للعمل والترفيه، ويقدم للمقيمين مجموعة شاملة من الخدمات وتجربة فاخرة من فئة خمس نجوم.