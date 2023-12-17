سكتة قلبية سبب انهيار قائد لوتون

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن سبب انهيار اللاعب توم لوكيير خلال مباراة لوتون تاون وبورنموث السبت في الدوري الإنجليزي يعود إلى إصابته بسكتة قلبية.

أكدت الصحيفة أن نادي لوتون كشف عن تفاصيل الواقعة المرعبة التي أدت إلى إلغاء مباراة الفريق على ملعب فيتاليتي، في الجولة 17 من "البريميير ليغ"، بعد سقوط لوكيير بشكل مفاجئ.





وأشارت إلى أن قائد الفريق البالغ من العمر 29 عاماً تلقى العلاج على أرض الملعب وتم نقله إلى المستشفى بعد سقوطه في الدقيقة 60 من المباراة ضد بورنموث، قبل أن تم إلغاء المباراة في النهاية بعد إخراج اللاعبين من الملعب، مع اتخاذ القرار بعدم قدرة أي من الطرفين على الاستمرار.

وأوضحت: "لوتون تاون كشف بيان رسمي عن إصابة لوكيير بسكتة قلبية أدت إلى سقوطه على أرضه الملعب، لكنه استجاب بحلول الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة، بينما تلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الناديين".





وأضاف: "تم نقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأنه مستقر ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات مع عائلته بجانب سريره، ونود أن نشكر الجميع على دعمهم واهتمامهم ورسائلهم المحبة إليه".

واختتمت: "هذه هي المرة الثانية التي يسقط فيها اللاعب بهذه الطريقة، بعدما سقط بالطريقة نفسها في مباراة لوتون تاون ضد كوفنتري في مايو (آيار) الماضي على ملعب ويمبلي، بسبب معدل ضربات غير منتظم وسريع للقلب، وخضع المدافع إلى عملية جراحية قبل عودته مجدداً إلى الملاعب".



