حماس: إسرائيل ارتكبت مجزرة مروعة بمحيط مستشفى كمال عدوان

ردّت حركة

"حماس" على إعلان الجيش الإسرائيلي عثوره على أسلحة، واعتقال نحو ثمانين عنصرا في الحركة الفلسطينية، بمحيط مستشفى كمال عدوان، في شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت انتهاء عمليته في محيط مستشفى كمال عدوان قائلا إن هذه المنطقة استخدمت من جانب حماس كمركز قيادة ومراقبة.

نددت الحركة بما وصفته بـ"مجزرة مروعة ارتكبها الجيش

الإسرائيلي تمثلت بتجريف خيام النازحين في ساحة المستشفى، شمال القطاع، بمن فيها من الجرحى والنازحين ما تسبب في دفنهم أحياء واستشهادهم".

وأشارت في بيان إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها العدو الجبان عن سبق إصرار وترصد بهدف ترهيب شعبنا ودفعه للنزوح عن أرضه".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس أكد الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه على غرف للمرضى في مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة، منددا بـ"حصار" استمر أياما عدة، ومشيرا إلى اعتقال أفراد من طاقم المستشفى.

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