القبض على عصابة موظفين سرقوا أغراضاً من حقائب مسافرين في مطار إسباني

أوقفت السلطات الإسبانية 14 موظفاً في مطار بجزيرة تنريفه، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة نحو مليوني يورو (2.18 مليون دولار) من أمتعة الركاب، وفق ما أفاد الحرس المدني في بيان، الجمعة.

وأوضح البيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة، و22 هاتفاً ذكياً، و120 قطعة مجوهرات، سُرقت من مسافرين من عدة جنسيات في المطار الواقع جنوبي الجزيرة.

ويشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين أُوقفوا، سبق أن باعوا أغراضاً مسروقة أخرى إلى عدد من المتاجر.

وتحقق السلطات أيضاً بشأن 20 موظفاً آخر في المطار، و27 متجراً للمجوهرات في الجزيرة.

وكانت التحقيقات انطلقت إثر تلقي السلطات سلسلة من الشكاوى تقدّم بها مسافرون.وسُجّلت عمليات السرقة خلال وضع الأمتعة في عنابر الطائرات، في حين ذكر المحققون أن المشتبه فيهم كانوا يفتحون الحقائب لسرقة أغراض ثمينة منها، عندما يكونون بعيدين عن أنظار الركاب والموظفين الآخرين.

وأوضح الحرس المدني أنّهم كان يخبئون المسروقات داخل جيوب خيّطوها في ملابسهم، أو في خزائنهم الخاصة بالمطار.استقبل مطار جنوب تنريفه 10,8 ملايين مسافر عام 2022، مما يجعله سابع مطار في العالم لناحية حركة المسافرين، بحسب شركة إدارة الطيران "أينا".

وتنريفه هي الكبرى والتي تضم أكبر عدد من السكان بين جزر الكناري، وتحظى بإقبال كبير من السياح من شمال أوروبا.