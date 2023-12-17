ماسك يؤكد عودة المعلنين إلى منصة «إكس»

أكد إيلون ماسك السبت خلال حضوره تجمعاً سياسياً

في روما، أنّ المعلنين عادوا إلى منصة "اكس" (تويتر سابقاً)، معتبراً أنّ معدل المواليد المنخفض في إيطاليا يمثل عائقاً أمام استقطاب المستثمرين.

وردا على سؤال عن المعلنين الذين تركوا منصته خوفاً من تزايد المنشورات اليمينية المتطرفة وزيادة التضليل والمضايقات التي تحدث عنها مراقبون كثر منذ استحواذ الملياردير على المنصة في أكتوبر 2022، قال ماسك "أعتقد أنّ وضع إكس سيتحسّن، إذ بدأنا نشهد عودة المعلنين إليها".

وأضاف إنّ "المعلنين يشعرون بقلق مستمر في شأن شركاتهم... لكنني أعتقد أنها مشكلة قصيرة المدى"، معتبراً أن بعض مَن تركوا المنصة تأثروا بـ"فايروس ووك"، أي الجهود الناشطة لتعزيز موقع الأقليات والدفاع عنها.

وأبدى ماسك، في معرض حديثه عن هذا الموضوع، "تأييداً كبيراً للهجرة القانونية"، قائلاً إن على الدول الترحيب بأي شخص صادق ومستعد للعمل بجهد كبير. وأكد ضرورة "إنهاء الهجرة غير الشرعية".

إلى ذلك، رأى الملياردير أنّ الهجرة لا تحل مكان النمو السكاني، مشيراً إلى أنّ "الناس سيختفون" في حال لم يرتفع معدل المواليد.

ولفت ماسك إلى معدل الخصوبة المنخفض في إيطاليا، وهو موضوع يثير قلق حزب ميلوني، معتبرا أنّ هذا الانخفاض يمثل خطراً على الشركات الراغبة في الاستثمار.

ورداً على سؤال عما إذا كانت إيطاليا مكاناً جيداً للاستثمار، أجاب ماسك ايجابا، متداركاً "لكنني قلق من معدل المواليد المنخفض". وتابع متسائلاً "إذا أرادت إحدى الشركات الاستثمار في إيطاليا، فهل سيكون هناك عدد كاف من الأشخاص للعمل لديها؟".



