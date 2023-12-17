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استشهاد شاب متأثرا بجروحه في جنين

12/17/2023 12:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية في مستشفى الرازي في جنين، فجر اليوم الأحد، استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة اطلقتها طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.


وكانت قوات الاحتلال شنت عدوانا على مدينة جنين ومخيمها في الثاني عشر من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة واعتقال المئات.


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