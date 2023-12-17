قصف عنيف واشتباكات شرق خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف -فجر اليوم السبت- منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على أهداف في منطقة معن جنوب شرق خان يونس.
وأشار المراسل إلى وقوع اشتباكات عنيفة في منطقة الزنة ببني سهيلا شرق خان يونس ودوي انفجارات وقصف بالقذائف المدفعية.
MENAFN17122023000208011052ID1107609348
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.