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قصف عنيف واشتباكات شرق خان يونس

12/17/2023 12:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف -فجر اليوم السبت- منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأضاف المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على أهداف في منطقة معن جنوب شرق خان يونس.


وأشار المراسل إلى وقوع اشتباكات عنيفة في منطقة الزنة ببني سهيلا شرق خان يونس ودوي انفجارات وقصف بالقذائف المدفعية.

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