الاحتلال: حادثة مقتل المحتجزين هزت أركان الجيش وجنودنا يعانون من الإرهاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حادثة مقتل الأسرى الإسرائيليين في غزة هزت جميع أركان الجيش.
وأضاف لشبكة "سي إن إن" الأميركية أنهم أصدروا بيانا تحملوا فيه المسؤولية مؤكدا أن الجنود خالفوا قواعد الاشتباك، وكان عليهم عدم إطلاق النار عند اقتراب المحتجزين.
ونوه أن حماس تحاول استخدام مكبرات صوتية تبث تسجيلا بالعبرية لاستدراج جنودنا لكمين.
وختم "جنودنا يعانون من الإرهاق وأعباء الحرب، وبعضهم يقاتل بالميدان منذ شهر ونصف الشهر."
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