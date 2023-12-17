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الاحتلال: حادثة مقتل المحتجزين هزت أركان الجيش وجنودنا يعانون من الإرهاق

12/17/2023 12:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حادثة مقتل الأسرى الإسرائيليين في غزة هزت جميع أركان الجيش.


وأضاف لشبكة "سي إن إن" الأميركية أنهم أصدروا بيانا تحملوا فيه المسؤولية مؤكدا أن الجنود خالفوا قواعد الاشتباك، وكان عليهم عدم إطلاق النار عند اقتراب المحتجزين.


ونوه أن حماس تحاول استخدام مكبرات صوتية تبث تسجيلا بالعبرية لاستدراج جنودنا لكمين.


وختم "جنودنا يعانون من الإرهاق وأعباء الحرب، وبعضهم يقاتل بالميدان منذ شهر ونصف الشهر."


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