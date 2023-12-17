استشهاد فلسطينييْن في قصف بمسيّرة إسرائيلية على طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي بمسيّرة استهدف حارة المنشية في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.



وقال مراسل الجزيرة ليث جعار إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت حارة المنشية في مخيم نور شمس بطولكرم خلال اشتباكات بين مقاومين وقوات إسرائيلية اقتحمت المخيم.



وكان المراسل أفاد بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بعيد اقتحام قوات إسرائيلية كبيرة المخيم.



وذكر أيضا أن قوات معززة بعشرات الآليات انتشرت في مخيم نور شمس، مشيرا إلى أن عمليات الاحتلال تتركز في حي المنشية.

