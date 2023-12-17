استشهاد فلسطينييْن في قصف بمسيّرة إسرائيلية على طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي بمسيّرة استهدف حارة المنشية في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.
وقال مراسل الجزيرة ليث جعار إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت حارة المنشية في مخيم نور شمس بطولكرم خلال اشتباكات بين مقاومين وقوات إسرائيلية اقتحمت المخيم.
وكان المراسل أفاد بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بعيد اقتحام قوات إسرائيلية كبيرة المخيم.
وذكر أيضا أن قوات معززة بعشرات الآليات انتشرت في مخيم نور شمس، مشيرا إلى أن عمليات الاحتلال تتركز في حي المنشية.
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