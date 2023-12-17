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هآرتس تكشف عن فشل استخباري جديد يحيط جيش الاحتلال

12/17/2023 12:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء أمس السبت، إن قتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أمس يدلل على شح المعلومات الاستخباراتية الواردة من قطاع غزة حول وضع الأسرى وأماكن احتجازهم.


وذكر المحلل العسكري "عاموس هرئيل"، أنه "لم تكن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية أدنى معلومة حول وجود الأسرى الثلاثة في حي الشجاعية وإلاّ لاستعد لخيار لجوئهم إليه وإمكانية تحقيق إنجاز باستعادتهم أحياء، وهي خطوة كانت ستعتبر انجازاً عسكرياً كبيراً على ضوء الفشل حتى الآن في استعادة أي من الأسرى أحياء".


وأضاف "بدت المعلومات الاستخباراتية حول الأسرى في القطاع ضئيلة وشحيحة خلافاً لما يروجه الجيش، وكانت النتيجة مأساوية".


وفيما يتعلق بأهداف الحرب التي وضعتها حكومة الاحتلال، وهي القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى في ذات الوقت، قال المحلل العسكري إن أهداف الحرب تصطدم مع بعضها.


وتابع "ليس بالإمكان تصفية حماس من جهة، والحفاظ على حياة المختطفين واستعادتهم سالمين من جهة أخرى".


وأكد أن "ادعاءات نتنياهو وجالانت وكبار قادة الجيش بأن الضغط العسكري سيساهم باستعادة الأسرى غير صحيحة".


وقال: "لم ينجح الجيش باستعادة أي من المختطفين أحياء بل بات يعد جثث المختطفين، حيث عثر خلال الأيام الأخيرة على 5 جثث لمختطفين".


ولفت المحلل إلى أن حركة حماس ما زالت حية ولم تصب بالانهيار على الرغم من كل الضغط العسكري الهائل.


وأضاف "الضغط الإسرائيلي الداخلي يبعث الأمل في قلوب قيادة حماس في القطاع وعلى رأسهم يحيى السنوار، فعلى الرغم من توغل قوات الجيش إلا أم حماس لم تنهار".


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