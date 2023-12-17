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انخفاض على درجات الحرارة وأجواء باردة في هذا الموعد

12/17/2023 12:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في بقية المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.


كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لذا تسود أجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.


وتكون الأجواء الأربعاء، باردة نسبياً إلى باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6 وفي مرتفعات الشراة 16 - 5 وفي مناطق البادية 19 - 6 وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.


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