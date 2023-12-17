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الجيش يعلن فتح باب تقديم طلبات التجنيد للذكور والإناث

12/17/2023 12:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مديرية شؤون الضباط / شعبة التجنيد عن فتح باب تقديم طلبات التجنيد التي سينظر بها لاحقا في حال حاجة القوات المسلحة الأردنية للتجنيد من حملة شهادات البكالوريوس في التخصصات الهندسية التالية للذكور فقط ولتخصصات الطب البشري وطب الأسنان للذكور والإناث.








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