الجيش يعلن فتح باب تقديم طلبات التجنيد للذكور والإناث

الجيش يعلن فتح باب تقديم طلبات التجنيد للذكور والإناث
التاريخ
12/17/2023 12:15:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مديرية شؤون الضباط / شعبة التجنيد عن فتح باب تقديم طلبات التجنيد التي سينظر بها لاحقا في حال حاجة القوات المسلحة الأردنية للتجنيد من حملة شهادات البكالوريوس في التخصصات الهندسية التالية للذكور فقط ولتخصصات الطب البشري وطب الأسنان للذكور والإناث.
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