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مدعوون لإشغال وظيفة معلم - أسماء

12/17/2023 12:15:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم استناداً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المرشحين التالية اسماؤهم من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المبينة ادناة لاشغال وظيفة (معلم) التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور / شارع الأقصى حسب الأيام والأوقات المبينة أدناه لحضور الإمتحان التنافسي الإلكتروني المبني على الكفايات المحددة وفقاً للمجالات التالية :














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