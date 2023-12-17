مدعوون لإشغال وظيفة معلم - أسماء

مدعوون لإشغال وظيفة معلم - أسماء
التاريخ
12/17/2023 12:15:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم استناداً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المرشحين التالية اسماؤهم من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المبينة ادناة لاشغال وظيفة (معلم) التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور / شارع الأقصى حسب الأيام والأوقات المبينة أدناه لحضور الإمتحان التنافسي الإلكتروني المبني على الكفايات المحددة وفقاً للمجالات التالية :
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