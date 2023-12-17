بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم الأحد تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وقالت الوزارة في بيان لها إن التقديم سيستمر لغاية الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27-12-2023 من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.

وكان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي توقع فتح باب التقدم للاستفادة من القروض والمنح / صندوق دعم الطالب ، للطلبة الدارسين بالجامعات الأردنية الرسمية على البرنامج العادي اليوم الأحد الموافق 17 كانون الأول .

وأضاف الدبعي خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا أن تأخير موعد بدء التسجيل للاستفادة من قروض ومنح بسبب تحديث أنظمة صندوق دعم الطالب لرفع جودة النظام والتعليمات في التقديم للمنح الكلية والجزئية.



رابط التقديم أنقر (هنا )

