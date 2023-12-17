الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من الوصول لمصاب بحالة خطيرة بالضفة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من الوصول لمصاب بحالة خطيرة بالضفة
التاريخ
12/17/2023 12:15:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الأحد إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى مصاب حالته خطيرة في مخيم نور شمس في الضفة الغربية.
وفجرا، استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية على المخيم مما يرفع عدد الشهداء في الضفة خلال ساعات إلى خمسة. ويأتي هذا التطور بينما نفذت قوات الاحتلال المزيد من الاقتحامات.
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