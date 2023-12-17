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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من الوصول لمصاب بحالة خطيرة بالضفة

12/17/2023 12:15:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الأحد إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى مصاب حالته خطيرة في مخيم نور شمس في الضفة الغربية.


وفجرا، استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية على المخيم مما يرفع عدد الشهداء في الضفة خلال ساعات إلى خمسة. ويأتي هذا التطور بينما نفذت قوات الاحتلال المزيد من الاقتحامات.


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