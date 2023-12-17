الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من الوصول لمصاب بحالة خطيرة بالضفة

وفجرا، استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية على المخيم مما يرفع عدد الشهداء في الضفة خلال ساعات إلى خمسة. ويأتي هذا التطور بينما نفذت قوات الاحتلال المزيد من الاقتحامات.

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