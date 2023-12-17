مطالب مالكي المركبات العمومية والعاملين على التطبيقات على طاولة النواب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة المطالب المتعلقة بنقابة اصحاب السيارات العمومية والعاملين على التطبيقات الذكية، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.



وتبحث لجنة التربية والتعليم النيابية موضوع المدرسين في جامعة البلقاء التطبيقية والحاصلين على درجة الدكتوراة ولم يحصلوا على رتب أكاديمية.



وتناقش اللجنة النيابية المشتركة (القانونية و التوجيه الوطني والإعلام)، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

واللجنة الإدارية تناقش خلال اجتماعها، الوضع الإداري في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.



وتلتقي لجنة فلسطين، مع ائتلاف الجمعيات المقدسية وعدد من الجمعيات للحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومجريات الأحداث في فلسطين.



وتزور لجنة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وذلك للاطلاع على واقع الهيئة.

