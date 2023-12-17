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مسيرة جماهيرية في شيكاغو رفضا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

12/17/2023 12:15:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جابت مسيرة جماهيرية شوارع شيكاغو الأميركية ، رفضا للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحرب الابادة في قطاع غزة.
وطالب المشاركون في المسيرة التي رفعت فيها الاعلام الفلسطينية واللافتات والصور التي تفصح جرائم الاحتلال، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومحاكمة قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب .
وتم خلال المسيرة التوقف عند الشركات الأميركية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي التي احاطت مداخلها قوات الشرطة لمنع اقتحامها، ورفع المشاركون الشعارات التي تطالبها بوقف دعمها للاحتلال الاسرائيلي، ومقاطعة منتجاتها .

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