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الكويت تودع رجل الثقافة والسلام عبدالعزيز البابطين

12/16/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فقدت الكويت رجل الأعمال، الأديب والشاعر عبدالعزيز سعود البابطين عن عمر ناهز 87 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخيرية. ويعد الراحل عبدالعزيز البابطين أحد أبرز رجالات الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي، وتقلد مناصب في عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية في الوطن العربي ومنح من عدد من الجامعات العربية والعالمية شهادات الدكتوراه الفخرية تقديرا لعطائه المميز في مجالات خدمة الأدب والثقافة والإبداعات الشعرية، وشغل، رحمه الله، عضوية رابطة الأدباء في الكويت، واللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم ومجلس أمناء المجمع الثقافي العربي وجمعية فاس الثقافية، وغيرها من العضويات التي كرسته أحد أبرز القامات الثقافية العربية.
ولد عبدالعزيز سعود البابطين عام 1936، وكان منذ طفولته لديه اهتمام واسع بالثقافة والأدب والشعر العربي تأثرا بوالده وأخيه. وكان للراحل جهود كثيرة في مجال الثقافة، متمثلة في إنشائه العديد من الجهات، مثل: جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، ومكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، ومراكز الترجمة والتحقيق، وغيرها من الجهات، اضافة الى اهدائه للعديد من الجهات التعليمية والخدمية مجموعات كبيرة من الكتب التي ساهمت في نشر الثقافة وتنمية المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة الى دعمه للعديد من الناشرين والمكتبات حرصا منه على دعم حركة النشر سواء اقليميا او عالميا.
ورفع الراحل اسم بلاده عاليا على مستوى الوطن العربي والدولي، ومن ذلك مثلا انه غرس شجرة السلام المهداة باسم الشعب الكويتي المعطاء رسالة سلام ومحبة منه إلى البشرية جمعاء في مركز الشرق الأوسط بجامعة اكسفورد في حفل حضرته شخصيات عربية وعالمية في 2 يونيو 2016. وعمل كذلك على نشر اللغة العربية وتكريس حضورها لغة من اللغات العالمية، وتعريف العالم بالثقافة العربية والتاريخ العربي المشرف ووجهه الحضاري الناصع، وكان في كل ذلك داعيا الى العيش مع الآخر والتسامح ومد جسور المحبة والسلام بين الشعوب.
الإبداع الثقافي
أصدر ٣ دواوين شعرية هي ديوان بوح البوادي عام 1995م وديوان مسافر في القفار عام 2004م و«اغنيات الفيافي» عام ٢٠١٧، كما قام بتأسيس مؤسسة خاصة للعناية بالشعر العربي وخدمة الشعراء العرب وهي مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري حيث تم اشهارها عام 1989 في القاهرة وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية تعنى بالشعر، وفيها تمنح جوائز مالية كل سنتين تقدر بقيمة إجمالية 120.000 دولار، وتضم المؤسسة لجانا تحكيمية اكاديمية وعلمية وجوائزها تمنح في مجالات الابداع الشعري والنقد وافضل ديوان شعري جديد وافضل قصيدة منظومة.
وفي يوليو الماضي اعلنت جامعة اكسفورد في انجلترا انها اختارت ابياتا من إحدى قصائد الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين لتنقش على جدران إحدى قاعاتها تقديرا لمشاريع الشاعر الرائد بالشعر والأدب واللغة العربية على المستويين العربي والدولي عبارة عن ثلاثة أبيات في قصيدة «الإبداع الخالد» في ديوانه الثالث «اغنيات الفيافي» لتنقش بخط عربي سلس في لوحة خشبية انيقة معلقة بصدر قاعة الاساتذة في كلية الدراسات الشرقية بقسم العلوم الانسائية بالجامعة، ذاكرة ان اللوحة علقت في مكان مميز بالقاعة لتقع عليها اعين الزائرين خصوصا العرب، بما يشعرهم بمزيج من مشاعر الألفة والسعادة والاعتزاز بالشعر العربي وما يحمله عبر العصور من قيم انسانية رفيعة تتجسد في إبداع الشاعر الراحل.
ورعى عبدالعزيز سعود البابطين وأسس عددا من المراكز المتخصصة في مجالات عديدة مختلفة، ففي العام 2004 اطلق مشروعه مركز البابطين للترجمة الذي استطاع في غضون سنوات قليلة ان يساهم في تشجيع حركة الترجمة والتأكيد على اهميتها للنهضة العربية المنشودة، سواء من حيث اصداراته أو من حيث الترويج للاهداف والانشطة التي قام بها، وكان الراحل يرى أن رؤية مركز البابطين للترجمة تستمد من ضرورة التفاعل مع العصر والتواصل مع الحضارات الحية واكتساب المعارف التي نعاني منها نقصا.
وأنشأ البابطين، رحمه الله، مركز البابطين لحوار الحضارات عام 2005 نتيجة تنامي انشطة المؤسسة مع بعض الجامعات الاسبانية، وكان من ثمرة هذا التعاون المرحلي تنظيم دورات تدريبية في مجالات الارشاد السياحي والتاريخي والحضاري لتصحيح بعض الاخطاء التاريخية التي يقع فيها الكثير من المرشدين السياحيين حين يتحدثون عن المواقع الاثرية والمنشآت الحضارية في الاندلس. كما يشرف المركز على كراسي البابطين للغة العربية التي استحدثت في السنوات القليلة الماضية في الجامعات الاسبانية في الاندلس، وعلى جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للدراسات الاندلسية المخصصة للابحاث التاريخية التي تتناول موضوع القرى الاندلسية التي اسهمت في صنع الحضارة الاندلسية، كما وضعت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري قضية حوار الحضارات في مقدمة اولوياتها في السنوات الاخيرة انطلاقا من اهتمامها بكل ما يخص الثقافة والحضارة العربية وخاصة بعد تداعيات احداث 11 سبتمبر 2001 والهجمة الشرسة في الغرب ضد الاسلام والمسلمين والثقافة العربية عامة. ولهذا كانت هذه القضية محورا دائما في انشطة المؤسسة في اوروبا (2004 و2006).
التكريم الأخير
وكان آخر تكريم حصل عليه، رحمه الله، تكريمه من وفد رسمي من جامعة يريفان الحكومية الأرمينية في سبتمبر الماضي عبر منحه الدكتوراه الفخرية، حيث قال في تلك المناسبة «إن تكريمي لهو عزيز على قلبي وسأذكره بكل فخر واعتزاز وإني لا أنظر إليه على أنه مجرد شهادة أزين بها ديواني بل رسالة مفادها أن حياة أي إنسان تتمثل في قدرته على العطاء دون انتظار مقابل وتحقيق إنجاز ينفع به من حوله، كل حسب قدراته»، مؤكدا أهمية خدمة المجتمعات في أهم المجالات مثل التعليم والثقافة ومساعدة الإنسانية من خلال تحفيز الأفراد على الانخراط في العمل الإنساني والثقافي والدفع بالمؤسسات إلى المساهمة فيه، معتبرا أن هذا التكريم وغيره من التكريمات التي حصل عليها خلال مسيرته الثقافية هو تكريم للكويت التي أخذت على عاتقها زمام المبادرات فيما تقوم به من أعمال إنسانية في كل أرجاء الأرض وتكريم للشعب الكويتي ولكل المثقفين والأدباء والمفكرين والشعراء ودعاة السلام العادل في هذا العالم.
وفي أكتوبر الماضي ودعما لصمود أهل غزة، وجهت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نداء إلى جميع شعراء العربية في جميع أنحاء العالم للمشاركة في ديوان شهداء العزة الذي شهد إقبالا كبيرا من الشعراء العرب للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الأضخم، حيث قال، رحمه الله: كنت واثقا أن ضمائر شعراء الأمة العربية يقظة وهذا أمر طبيعي عهدناه من الشعر والشعراء العرب، فلقد عاش شعراؤنا العرب قضايا أمتنا بكل أحاسيسهم ومشاعرهم، يفرحون لإنجازاتها وانتصاراتها الرائعة، فتفوح قصائدهم بأريج ذكي فيه عبق النصر والاعتزاز بالعروبة ويحزنون إذا ما أحاطت بأمتهم النكبات والمصائب وما أكثرها! تراهم في هم وغم، قصائدهم نسيج ألم، ودموع متدفقة لا تعرف عيونهم طعم النوم ولا نفوسهم طريق الراحة والاستقرار.
رحلة العمر
وعن مسيرة حياته، قال في أحد اللقاءات الصحافية:
عملت موظفا في مقتبل حياتي، واكتشفت أن العمل في الوظيفة الحكومية لن يكون مجديا لأن الفرص كانت متاحة وتحتاج فقط إلى العزم والمثابرة، وكنت أملك ولله الحمد منهما ما يلزمني لأبدأ وأصمم، وأنا أساسا من أسرة تعمل بالتجارة، فوالدي وإخوتي الكبار كانوا يعملون في حقل التجارة وإن كانت الظروف لم تساعدهم في ذلك على تحقيق ما استطعت تحقيقه، بعد ذلك فإنني مدين لهم، فأنا امتداد لأبي وإخوتي الكبار من أبناء أسرتي وأشقائي الذين شاركوني الكفاح من أجل أخذ مكان في وسط هذا العالم المتلاطم الأمواج الذي يدعى «التجارة»، ووطني الحبيب الكويت بلد تجار أصلا وموطن قديم للتجارة، وقد بدأت بائعا، ثم افتتحت دكانا صغيرا في محافظة حولي، لكنني أعتبر أن النجاح الحقيقي في التجارة بالنسبة لي يعود أولا إلى الصدق مع الذات والصبر والنزاهة مع الآخرين، وذلك بالابتعاد عن الشبهات والرجوع دائما الى قيمنا الدينية والأخلاقية التي توارثناها عن أسلافنا الكرام في بيئتنا المحافظة على عاداتها وتقاليدها العربية، فالتجارة وما ينشأ عنها من أموال تتكفل اليوم بتحمل جزء كبير ورئيسي مما كان يتمتع به الشعر والشاعر من اهتمام وتقدير في الماضي، هذا بطبيعة الحال إلى جانب اهتمام الدول من خلال الوزارات المعنية بالثقافة.
بدايات الشعر
وعن بدايات حبه للشعر، قال رحمه الله في أحد لقاءاته الصحافية:
نشأت في بيت كبيوت كل الكويتيين، محافظ ويهتم آنذاك بالقراءة ويهتم بالشعر في المجالس، وكان أخي الأكبر عبداللطيف يهتم بجمع الشعراء النبطيين ويأخذ منهم أشعارهم وما يروونه عن شعراء سابقين لهم، وبعد مرور 50 سنة قمت بأخذ هذه المخطوطة وطبعتها بصيغة كتاب ويعتبر كتابا نادرا، حيث إن هؤلاء الشعراء ماتوا منذ أكثر من 40 سنة ويروون عن سابقيهم أيضا بـ 50 سنة. والشعر الموجود في هذا المخطوط لم يتداول بين الناس فقمنا بطباعته ونوزع هذا الكتاب مجانا، كما هي عادة إصداراتنا، حيث لدينا أكثر من 450 إصدارا يتم توزيعها للجامعات والمكتبات العربية والمهتمين والذين يقومون بعمل أطروحات الماجستير والدكتوراه يتم إعطاؤها مجانا لهم، هذا الجو الأسري الذي كنت فيه وأثناء طفولتي في سن 7 سنوات كنت أقوم بخدمة هؤلاء الشعراء في ديوانيتنا، ونتيجة لذلك استقرت رنة الشعر في ذهني وفي ذاكرتي وكبرت معي وقلت أول قصيرة بالنبط وعمري 11 سنة، فكان أخي عبداللطيف ووالدي يأخذانني إلى الدواوين الشعرية، ونتيجة لذلك زادت عندي مفردات اللغة وقلت أول قصيدة بالفصحى في عمر 14 سنة.
ثم نمت هذه الرغبة في نفسي وكنت أتمنى وأنا صغير في عمر 8 سنوات ومن إعجابي الكبير بالشعراء تمنيت أن تكون لي بصمة في حياة الشعر العربي، وقد حقق الله هذه الرغبة في نفسي وأسسنا مؤسسة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري في عام 1989.
وعندما سئل، رحمه الله، عن أحب إنجازاته إلى قلبه قال:
فكرة إنشاء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري كانت حلما بالنسبة لي، نشأ في ذهني منذ طفولتي، ولكنني لم أكن أتوقع أن تكون لدي القدرة المادية على إنشاء مؤسسة تهتم بالشعر عندما كنت في ذلك العمر، ولم يكن والدي يمتلك المال الكافي ليقيم مثل هذه المؤسسة، كذلك لم تكن لدي الإمكانات المادية في ذلك الوقت، ولكن إنشاءها كان حلما يراودني بين فترة وأخرى، أملا بأن تكون لي بصمات في مسيرة الشعر العربي. والحمد لله الذي حقق لي هذا الحلم عندما شعرت بأن لدي القدرة المادية لتكون لي تلك البصمة وفكرت بها جديا سنة 1985 واستمرت دراستي لهذه الفكرة والبوح بها لأصدقائي المقربين ثم اتسعت الدائرة الى الأصدقاء أبعد قليلا، وإلى آخرين لا أعرفهم، إلى أن استطعنا والحمد لله أن ننطلق بهذه المؤسسة سنة 1989 من القاهرة التي هي مركز الإشعاع العربي.
الأوسمة والشهادات
٭ وسام الاستحقاق الثقافي من الصنف الأول من رئيس جمهورية تونس 1996.
٭ وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية 2001.
٭ درع جائزة الملك فيصل العالمية.
٭ جائزة الدولة التقديرية من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت 2002.
٭ وسام الأرز برتبة ضابط من رئيس الجمهورية اللبنانية 2004.
٭ الوسام الذهبي الممتاز من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مؤتمرها الرابع عشر لوزراء الثقافة العرب في اليمن 2004.
٭ وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى من دولة الكويت 2005.
٭ جائزة رئيس جمهورية السودان التقديرية للعلوم والآداب والفنون، حيث تقلد وسام العلم والآداب والفنون الذهبي برئاسة الجمهورية في الخرطوم 2005.
٭ منح جائزة المسؤولية الاجتماعية للعام 2007 من مجلة أريبيان بيزنس في أبوظبي ديسمبر 2007.
٭ تكريم من جمعية لسان العرب في المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية بمقر الجامعة العربية في القاهرة نوفمبر 2007.
٭ كُرّم في مهرجان المبدعين الكويتيين لعام 2007 وأقامته جريدة الشرق يناير 2008.
٭ نال عضوية مجلس أمناء جامعة الخليج العربي بالبحرين في مارس 2008.
٭ منح الأديب عبدالعزيز البابطين وسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرا في الوطن العربي في مجال الأدب من كلية ولدنبرج الدولية.

السيرة الذاتية

٭ ولد عبدالعزيز سعود البابطين عام 1936.

يتمتع البابطين بعضوية في العديد من اللجان والروابط الثقافية والعلمية والأدبية تشمل الآتي:

٭ اللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم.

٭ رابطة الأدباء في الكويت.

٭ مجلس أمناء المجمع الثقافي العربي - بيروت.

٭ جمعية فاس سايس الثقافية - المغرب.

٭ مراسل مجمع اللغة العربية بدمشق.

٭ مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.

في رثاء فقيدنا
عبدالعزيز سعود البابطين رحمه الله
الشعر يبكي..

د. يعقوب يوسف الغنيم


د. يعقوب يوسف الغنيم



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