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معهد دسمان صاحب حياة حافلة بالعطاء والبذل

12/16/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب المدير العام لمعهد دسمان للسكري د.قيس الدويري، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. وقدم التعازي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بوفاة فقيد الكويت المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عن الكويت وشعبها خير الجزاء. وقال «إن العين لتدمع والقلب ليحزن على فقيد الأمة العربية والإسلامية أميرنا الراحل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد». وأضاف «رحل أميرنا تاركا إرثا وذكرى من الصعب نسيانهما، فالأمير الراحل صاحب سيرة عطرة وحياة حافلة بالعطاء والبذل، وكان شخصية استثنائية كرست حياتها لخدمة الكويت». واختتم تصريحه قائلا «لا نملك إلا الدعاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ونقدم تعازينا لأسرة آل الصباح الكرام، وإلى الشعب الكويتي الكريم، وإلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل».

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