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العتل نستذكر مواقف سموه الكريمة

12/16/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل دويح العتل: في هذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا وأسرة الصباح الكرام وأهل الكويت بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونبتهل إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وأضاف العتل في تصريح له: نستذكر سماحة سموه وطيبته وحبه للخير، حيث أصدر مراسيم العفو ولم شمل الكويتيين وحرص على راحتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما شهدت كلمات سموه في أكثر من مناسبة حث السلطتين التشريعية والتنفيذية على العمل لرفاهية وراحة المواطن.
ولفت إلى ان مواقف سموه كثيرة وعزاءنا أنه خلف من بعده خلفا يسير على نهج المحبة والعطاء للكويت ونحن على ثقة تامة بأن الكويت في أيد أمينة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وآل الصباح الذين بايعهم الكويتيون على السمع والطاعة. وتابع: بدورنا كمهندسين نحن باقون على العهد لهذه الأسرة الكريمة وللكويت وأبنائها، ونسأل الله أن يتغمد أميرنا الراحل بالرحمة والمغفرة ويجعل مثواه الجنة ويحفظ بلدنا من كل مكروه.

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