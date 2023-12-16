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العصيمي نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى

12/16/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تقدم مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي بخالص التعازي للكويت قيادة وحكومة وشعبا وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.
وقال م.خالد العصيمي: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا قائدنا ووالدنا لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنان.
وأضاف: أتوجه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي، بخالص التعازي في وفاة المغفور له فقيد الوطن الغالي الزاهد العابد أمير العفو والتسامح، طيب الله ثراه وجعل مثواه الجنة.

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