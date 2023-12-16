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الهاجري مآثر سموه بحر لا ساحل له

12/16/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أكد عضو اللجنة المؤقتة لأعمال المجلس البلدي السابق خالد عبدالعزيز الهاجري أن وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ثلمة كبيرة ومصاب عظيم، فقد كان أمير المواقف الطيبة والإنجازات الرائعة التي تكللت بالمحبة بين حاكم وشعبه، مشيرا إلى أن مواقفه وعطاءاته ستظل باقية في ذاكرة المواطنين، داعيا الله سبحانه أن يرحم سموه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
وأضاف الهاجري ان الحديث عن مآثر وأخلاق سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بحر لا ساحل له، فأميرنا الراحل كان أمير العفو والتسامح، والأخلاق والتواضع، اللهم إنا نستودعك أميرنا فاغفر له واعف عنه.

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