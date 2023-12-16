عمر الرويح الأمير الراحل مشهود له بالتواضع والرحمة

عمر الرويح الأمير الراحل مشهود له بالتواضع والرحمة
التاريخ
12/16/2023 11:28:18 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح إن الكويت فقدت قائدها وأميرها سمو الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله تعالى بالرحمة والمغفرة. وأضاف الرويح أن سمو الأمير الراحل مشهود له بالتواضع والرحمة وأعمال الخير وندعو الله أن يلهم أهل الكويت بالصبر. وزاد: نعزي أنفسنا وأسرة آل الصباح الكرام وأهل الكويت، وندعو الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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