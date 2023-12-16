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عمر الرويح الأمير الراحل مشهود له بالتواضع والرحمة

12/16/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح إن الكويت فقدت قائدها وأميرها سمو الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله تعالى بالرحمة والمغفرة. وأضاف الرويح أن سمو الأمير الراحل مشهود له بالتواضع والرحمة وأعمال الخير وندعو الله أن يلهم أهل الكويت بالصبر. وزاد: نعزي أنفسنا وأسرة آل الصباح الكرام وأهل الكويت، وندعو الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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